YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

Adaylar, 2024 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.