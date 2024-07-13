Muğla'da tur otobüsünün freni boşaldı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan iş yeri ve araca, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazada 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.