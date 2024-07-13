Hakurk ve Gara'da 11 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 13:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 13:31
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek!" denildi.