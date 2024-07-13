Bursa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Argun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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