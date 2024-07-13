Bursa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 12:30, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:32
Ayten S. (35) idaresindeki traktör, Ormankadı Mahallesi Karakapaklar mevkisinde devrildi.
Kazada, traktörde bulunan Elif Argun (18) ve Esmanur Altun yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Argun müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Esmanur Altun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.