Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, 540 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 13:19, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 14:00
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam geldi.
TCDD Taşımacılık, bütün hatlardaki yüksek hızlı tren biletlerine gece yarısı yüzde 25.6 oranında zam yaptı. Ankara Gar-İstanbul Söğütlüçeşme bilet fiyatı, 430 TL'den 540 TL'ye yükseldi.
Ankara-Eskişehir 280 TL, Ankara-Konya 250 TL ve Ankara-Sivas bilet fiyatları 550 TL ye yükseldi.
Eskişehir-Ankara YHT bileti de bugünkü zamla 225 TL'den 280 TL'ye çıktı.
Bir buçuk yılda YHT bilet fiyatı yüzde 151,2 oranında zamlanmış oldu.