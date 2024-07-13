Tokat'ta korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sulusaray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Saat 14.33 sularında meydana gelen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü de 3.8 olarak açıklarken yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.