İsrail Gazze kentinde bir camiyi hedef aldı: 10 ölü, 20 yaralı

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda yeni bir "katliam" gerçekleştirdiğini, El-Ebyad Camii'ni hedef aldığını söyledi.

Basal, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

El-Mevasi'deki saldırılarda 71 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail ordusunun, bugün, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda da 71 kişi hayatını kaybetmişti.