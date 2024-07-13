Balıkesir'de ormanlık alanda yangın

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.

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