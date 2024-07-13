Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 15:53, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:56
Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.