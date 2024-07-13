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15 Temmuz kahramanı baba oğul: Erol Olçok ve Abdullah Tayyip

15 Temmuz gecesi yüz binler darbecilere karşı direndi. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip de vardı. Baba oğul o gece Boğaziçi Köprüsü'nde FETÖ'cü hainlerin kurşunlarıyla şehit oldular.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 16:51, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 16:55
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15 Temmuz kahramanı baba oğul: Erol Olçok ve Abdullah Tayyip

Recep Tayyip Erdoğan ile yolları 1993 yılında kesişti. İstanbul Belediye başkanlığına aday olan Erdoğan'ın iletişim kampanyasını yürüttü. O dönemden sonra Erdoğan'ın hep yanında oldu. Seçim kampanyalarını yönetti. Erdoğan ile yol arkadaşlıkları 15 Temmuz darbe girişimine kadar sürdü. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde şehit oldu.

Erdoğan'ın millete yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı

Erol Olçok, AK Partinin art arda kazandığı seçim zaferlerinde kampanyanın başındaki isimdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığına dek hep yanında oldu. 15 Temmuz gecesi de Erdoğan'ın millete yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı. Vatanını savunmak için oğlu Abdullah Tayyip'i yanına alıp sokağa çıktı.

Erol Olçok 16 yaşındaki oğluyla darbecilere direndi. Boğaziçi Köprüsü'ne on binlerle çıktılar. Karşılarında milletine namlu doğrultmuş, eli kanlı hainler vardı. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok darbecilere karşı en ön safta yürüyordu. Üzerlerine ateş açıldı. Erol Olçok oğlunu korumaya çalıştığı sırada vuruldu. Abdullah Tayyip de babasına doğru ilerlerken hain kurşunların hedefi oldu. Abdullah Tayyip vurulduğu yerde can verdi. Erol Olçok'sa kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

15 Temmuz şehidi baba ve oğul, son yolculuklarına Marmara İlahiyat Camii'nden uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yol arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Erol ve Abdullah Tayyip Olçok'un cenazeleri Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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