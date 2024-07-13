Bolu'da park halindeki 4 araca çarptı: 1 yaralı
Bolu'da, Kılıçarslan Mahallesi'nde yağışlı havada kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada, park halinde bulunan bir otomobildeki yolcu yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 16:59, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 17:02
Kaza, Kılıçarslan Mahallesi'nde Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Bulvar üzerinde seyreden Bilal K. idaresindeki otomobil, yağışlı havada kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı.
Otomobilin çarptığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Hatice S. meydana gelen kazada yaralandı. Kaza nedeniyle 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.