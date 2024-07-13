İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor

İki ilde orman yangınlarıyla mücadele var.

BALIKESİR

İlk yangın haberi Balıkesir'den geldi. Altıeylül ilçesi Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

HATAY

Hatay'ın Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.