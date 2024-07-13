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Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılı öncesinde TRT Haber'e konuştu. Tunç, 'Bizim artık darbe Anayasasını bir tarafa bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılında, Türkiye 100 yılında yeni demokratik sivil bir anayasa ile yolumuza devam etmemiz lazım. Bu konuda da inşallah mecliste de uzlaşma sağlanır milletimize olan borcumuzu da bu şekilde ödemiş oluruz' şeklinde konuştu

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 18:45, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:52
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Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılı öncesinde TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Tunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, milletin iradesine vurgu yaptı.

"Cumhuriyet tarihimiz 10 yılda bir darbelerle, muhtıralarla karşı karşıya kaldı ama 15 Temmuz bunlardan biraz farklıydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletin desteğiyle 15 Temmuz hain darbe kalkışması akamete uğratıldı."

Tunç, 15 Temmuz'da darbecilerin değil, milletin galip geldiğini söyleyerek, "Demokrasiye, bayrağa ve bağımsızlığa sahip çıkıldı" dedi.

"Darbeciden hesap soran bir yargı olduğunu gördük"

"15 Temmuz gecesi, milletimizin büyük bir kahramanlığıyla zafere ulaşıldı o gece. O karanlık gece aydınlığa çevrildi." ifadelerini kullanan Tunç, o gece milyonlar darbecilere karşı dururken, yargının üstlendiği sorumluluğa dikkati çekti.

"Geçmişte 1960 darbesinde, 71 muhtırasında, 28 şubat'ta, 12 Eylül 1980 darbesinde darbecilerin yanında duran yargı, vesayetçi yargı yerine, 15 Temmuz gecesi gördük ki; milletin yargısı devrede, milletin hakkını savunan, insan haklarını savunan, demokrasiyi savunan, demokratik hukuk devletini savunan ve darbeciden hesap soran bir yargı olduğunu gördük."

"TRT'de şanlı direniş vardı"

Tunç, 15 Temmuz gecesi, TRT personelinin direnişine de ayrı bir parantez açtı.

"15 Temmuz gecesi TRT, Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi kanalı işgal edildi, işgal edilmeye kalkışıldı. Orada şanlı bir direniş... Hem TRT mensuplarımızın kahramanlığına da değinmeden geçemeyeceğiz. Milletimizle beraber orada kendi kalelerini savundular. sonrasındaki yayınlarıyla da halkı aydınlatmanın gayreti içinde oldular."

FETÖ elebaşı için 7 iade talebi

Yurt dışına kaçan firari FETÖ'cülerin durumu da Bakan Tunç'un gündemindeydi. Batı ülkelerinin iade taleplerine karşı tavrını eleştirdi.

"115 ülkeye biz dünya genelinde iade taleplerimiz oldu. Başta FETÖ elebaşısıyla ilgili iade talebimize maalesef Amerika Birleşik Devletleri cevap vermedi. Bugüne kadar 7 iade talebimiz var bizim 27 ayrı suçtan. Gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yanında yer almadı."

Yeni anayasa çağrısı

Tunç, yeni Anayasa hazırlıklarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Bizim artık darbe Anayasasını bir tarafa bırakıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüz yılında, Türkiye 100 yılında yeni demokratik sivil bir anayasa ile yolumuza devam etmemiz lazım. Bu konuda da inşallah mecliste de uzlaşma sağlanır milletimize olan borcumuzu da bu şekilde ödemiş oluruz."

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