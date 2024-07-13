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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozarak, bizden sonraki nesillere şeref madalyası olarak taşıyacakları yeni bir zafer armağan ettik."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Temmuz 2024 19:05, Son Güncelleme : 13 Temmuz 2024 19:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şehit Mustafa Cambaz adına düzenlenen yarışmanın ödül merasiminde sizlerle beraber olmanın memnuniyetini yaşıyorum. Albayrak Medya Grubu verdiği sözü kararlılıkla yerine getiriyor. Yeni Şafak Gazetesi'ne bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum.

Şehit Mustafa Cambaz genç yeteneklere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 2 gün sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümü.

15 Temmuz'da 252 vatan evladını şehit verdik. Hangi alanda olursa olsun hüner ehline hak ettiği değerin verilmesi mühimdir. Mükafatı verilen her başarının daha nitelikli çalışmaların müjdecisi olacağı açıktır. Yarışmamıza ülkemizin her köşesinden fotoğrafın katılımını bunun işareti olarak görüyorum. Dereceye giren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha nice yıllar nice güzel fotoğraflar çekmeye devam edersiniz.

Bizim sanat anlayışımızın temelinde güzel olanı görmek ve göstermek düşüncesi vardır. Merhum Musatafa Cambaz işte böyle bir sanatkar. Şehit Mustafa Cambaz kardeşimizin hayat hikayesini biraz önce izledik. Şehit Mustafa Cambaz ömrünü inandığı değerlere ve mesleğine adamış takdir ve hayranlık uyandıran eseriyle başarı elde etmiş bir foto muhabirdi. 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'yi dolaşarak 10 binden fazla fotoğraf çekti. Ucuz hesapların geçici heveslerin peşinde koşmadı.

"40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti"

15 Temmuz gecesi olduğu gibi sonunda ölümde olsa hakkın adaletin tarafında yer aldı. FETÖ'cü hainler Mustafa Cambaz kardeşimizi göğsünden 2 kurşunla şehit ettiler. İnsanlarımızı korkakça namertçe katlettiler. Ancak sinsi ve kanlı emellerine ulaşamadılar. Her şeyi en ince detayına kadar hesaplamışlardır.

40 yıl boyunca bukalemun gibi 40 kılığa girerek kendilerini gizlemeyi başarmışlardı. 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti. Yaptıkları hesap o gece Boğaziçi Köprüsü'nden, Yeşilköy Havalimanı'ndan, Kızılay Meydanı'ndan, TBMM'den, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden döndü. Millete silah doğrulttukları her yerde Rabbimiz hainlerin hesaplarını başlarına geçirdi.

"15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız"

Emperyalist uşaklarına Türkiye'nin teslim alınamayacağını yeniden gösterdik. 15 Temmuz gecesi meydanlar yerine bankamatik kuyruklarına koşanlar aradan geçen 8 yıla rağmen milletin destanına çamur atanlar, unutturmaya çalışanlar, hayal kırıklığı acısını unutamayanlar istemese de biz 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız. Pazartesi günü 81 ilde çeşitli etkinliklerle 252 vatan evladını yad edeceğiz.

"Gezi olaylarından 24 saat canlı yayın yapanlar söz konusu Gazze olunca ortadan kayboldu"

Gazze'de şahit olduklarımız da birçok perdenin kalkmasına neden olmuştur. Ne oluyorsa hepimizin tüm insanlığın gözü önünde oluyor. Kayıtsız kalanlar ikiyüzlü politikalarını saklama gereği duymuyorlar. Gezi olaylarından 24 saat canlı yayın yapanlar söz konusu Gazze olunca ortadan kayboldular. Soykırımı görmediler. Mazlumların çığlıklarını duymadılar. Üç maymunu oynamaya devam ettiler.

Gazze'de İslam alemi kurumları da başarılı sınav verememiştir. Gazze katliamlarında Batı dünyasını eleştirirken Müslümanlar olarak kendimize de hesaba çekmemiz gerekmektedir. İsrail öldürmekten kan dökmekten vazgeçmeyecek. Batılı güçler Holokost utancının etkisiyle İsrail'e destek vermeye devam edecek. BMGK İsrail'e karşı hiçbir adım atmayacak. Böyle bir tablo karşısında İslam dünyası ne yapacak? Bu soruları kendimize daha sık sormaktan başka çıkış yolumuz bulunmuyor.

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