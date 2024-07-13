İzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

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