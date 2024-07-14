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Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak

İzmir'de yağmurdan kaçmaya çalışırken yoldaki su birikintisinde elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Ölüme neden olan elektrik kaçağının kaynağını belirlemeye yönelik inceleme sürüyor. Adalet Bakanı Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, gerekenin yapılacağını açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 07:26, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:28
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Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz, yağış sırasında suyla dolan yola adımını atar atmaz elektrik akımına kapılarak yere düştü.

O sırada yoldan geçen 44 yaşındaki İnanç Öktemay da Deniz'e yardım etmek isterken akıma kapıldı. Her ikisinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesi Enver Dündar Başar sokaktaki olaya dair İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça atanan bilirkişi ve elektrik dağıtım firması uzmanları, olay yerinde inceleme yaptı. İZSU'ya ait yağmur suyu tahliye hattındaki rögar kapakları iş makinesiyle açılarak kaçağın yeri belirlenmeye çalışıldı.

İnceleme kapsamında elektrik altyapısı üzerinde İZSU ya da başka bir birim tarafından izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı da araştırılıyor. Çevredeki iş yerlerine ait elektrik tesisatı da inceleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü, gerekenin yapılacağını belirtti.

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