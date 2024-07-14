Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın kimliği açıklandı

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, X hesabından saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Guglielmi şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

ABD Gizli Servisi, şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdi.

Uluslararası kamuoyu ABD'nin eski başkanlarından olan ve 5 Kasım'da Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişimini konuşuyor...

Trump'ın yaralandığı olayda yakınlardaki bir binanın çatısından ateş açan adamın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu açıklandı.

8 el ateş açtıktan sonra güvenlik güçlerinin müdahale ettiği ve ölü ele geçirilen adamın Bethal Park'ta yaşadığı belirtildi. Saldırganın Cumhuriyetçi olduğu da seçmen bilgilerinde ortaya çıktı.

FBI, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söylerken Crooks'un neden saldırıyı gerçekleştirdiğine dair incelemelerin sürdüğünü aktardı.