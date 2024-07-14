KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net