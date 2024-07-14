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KPSS lisans oturumları bugün başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı süreci, bugün yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 07:31, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 08:01
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KPSS lisans oturumları bugün başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Alan bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS adayları için nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugünkü sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

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