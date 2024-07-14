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Sakarya'da fabrika yangını: İtfaiye eri yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın için neredeyse şehrin bütün itfaiye ekipleri seferber oldu. 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edilen alevler, fabrikanın hemen arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramadan kontrol altına alındı. Alevleri kontrol altına alabilmek için cansiperane çalışan itfaiye erlerinden 1'i yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 07:53, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 07:56
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Sakarya'da fabrika yangını: İtfaiye eri yaralandı

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik fabrikasına çıktı.

Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm fabrikayı saran yangın için bölgeye şehirdeki neredeyse tüm itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü.


Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için canla başla çalıştı.

BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

Alevleri kontrol altına alabilmek için cansiperane çalışan itfaiye erlerinden 1'i yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrika kullanılamaz hale geldi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arifiye Hanlıköy'de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangına Sakarya Büyükşehir İtfaiye ekiplerimiz bütün araç ve personeliyle müdahale gerçekleştirmiş, 21.30'da başlayan yangın çevreye herhangi bir zarar vermeden 23.15'te kontrol altına alınmıştır. İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

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