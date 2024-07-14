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YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş

Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ'da faaliyet gösterdiği; 168 ülkeden 4 bin öğrenciye uzaktan eğitim verdiği iddia edilen Yeni Pazar Üniversitesi'nin aslında hiç olmadığı, verdiği diplomaların sahte olduğu, rektörünün de lise mezunu olduğu ortaya çıktı. TBMM'ye de taşınan konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) da açıklama geldi.

Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 09:01, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 09:15
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YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş

"Hayali üniversite"ye kayıt için 2-4 bin euro arası ücret ödeyen öğrencilerin bir kısmı üniversiteyi CİMER'e şikayet ederken mağdurların bir kısmı da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

TBMM'ye de taşınan konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) da açıklama geldi. "Yurt dışında, kendi imkanlarıyla yükseköğretim görmek isteyen adayların Kurulumuzun iznine veya bilgisine ihtiyaçları yoktur" denilen açıklamada adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için YÖK'ün Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasından diploması tanınan üniversiteleri kontrol edip kaydolmalarını önerildi.

YÖK'ün, dolandırıcı kişi ve kurumların faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunduğu kaydedilen açıklamada "Haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin 17.08.2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmuştur" denildi.

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