Lise tercihleri için son 4 gün

Devlet okulları için tercih işlemleri 17 Temmuz'da sona erecek. Yabancı kolejler başta olmak üzere LGS puanıyla öğrenci alan özel okullarda ise kayıtlar dün tamamlandı. Amerikan, Alman, Fransız liselerinin aralarında yer aldığı yabancı kolejlerin tümü önceki gün itibariyle doldu.

Özel okullara kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, devlet liseleri için tercihte bulunamayacak; tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Bu okullardan devlet liselerine tercih yapmak için kayıt sildiren olsa dahi LGS ile öğrenci kabul eden özel okullar, nakil dönemine kadar kayıt alamayacak. Nakil dönemi 22 Temmuz'da LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak. Eğer kontenjan çeken olursa özel okullar açık kontenjanlar için yeniden kayıt alabilecek.

LGS'de devlet liseleri için tercih sistemi de oldukça karışık. O nedenle öğrencilerin ve ailelerin tercih listelerine son şekli vermeden önce şu adımları dikkatli bir şekilde izlemeleri gerekiyor:

¦ Sınavla öğrenci alan okulları tercih edecek öğrenciler dahil, tüm öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirmeyle alan okullar arasından tercih yapmaları şart. Aksi takdirde, merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercih ekranı açılmayacak.

¦ Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu okullar olmak üzere devlet okulları arasından üç grupta tercih yapabilecek. Sınava girmeyenlerin ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki gruptan tercih hakkı var.

¦ Öğrencilere öncelikle yerel yerleştirme ekranı açılacak. Burada ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 okul tercih edilebilecek. Tercihlerde, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu, Anadolu imam hatip liseleri arasından aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Örneğin 5 tercih birden Anadolu lisesi olamayacak.

¦ Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

¦ Merkezi sınav puanıyla öğrencilerin 10 tercih hakkı var. Öğrenciler fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.