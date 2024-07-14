Antalyaspor ile Alex de Souza arasında Fenerbahçe krizi!

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Antalyaspor taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Alex De Souza'ya kulüp yönetimi de çok sert tepki gösterdi. "Şaşkınlık ve üzüntü ile gördük" ifadesi kullanılan ültimatom niteliğindeki kulüp açıklamasında, "Bundan sonra benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemleri alacağız" denildi. Tepkilere çok üzülen ve morali bozulan Alex'in, temsilcisini Antalya'ya çağırdığı ve ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor'da, teknik direktör Alex de Souza ile yönetim arasında Fenerbahçe krizi çıktı!.. Çok sayıda Fenerbahçe taraftarının kamp yapılan tesisteki güvenlik önlemlerini aşarak, kulübün efsanesi olan Brezilyalı çalıştırıcı ile hatıra fotoğrafı çektirip sarı lacivert forma imzalatmasına kırmızı beyazlı yönetim sert tepki gösterdi. Taraftarlarının tepki üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan Antalyaspor yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

GÜVENLİK ZAFİYETİNDEN YARARLANIP İÇERİ GİRDİLER

"Sosyal medyada, takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük. Hiç kimsenin alınmadığı antrenman sahasına, güvenlikten sorumlu kişilerin zafiyeti nedeniyle kulübümüzden izinsiz olarak bazı kişilerin alındığı tespit edilmiştir. Bu zafiyet ile ilgili gerekli girişimler kulübümüz tarafından yapılmıştır.

TARAFTARIMIZ TEPKİSİNDE HAKLI BİZ DE AYNI DÜŞÜNCEDEYİZ

Takımımızın Burdur kampındaki sevk ve idaresinden sorumlu profesyonellerimizin görüşü ve savunması alınmış, güvenliğin tam olarak sağlanması konusunda gerekli girişimler yapılmış, bundan sonra bir daha bu tür görüntülerin yaşanmaması için sorumlu kim varsa en sert dille uyarılmıştır. Taraftarımızın bu konudaki serzenişini haklı ve yerinde bir tepki olarak görüyor, aynı düşünceleri ve üzüntüleri paylaşıyoruz. Bundan sonra benzer görüntülerin yaşanmaması için tüm önlemlerin alınacağını duyururuz."

ALEX SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETME HAKKINA SAHİP

Antalyaspor Kulübü'nün bu açıklaması üzerine Alex de Souza'nın, temsilcisini apar topar Antalya'ya çağırdığı belirtildi. Brezilyalı çalıştırıcının 30 Mayıs'ta imzaladığı sözleşmede, "Transfer tahtası açılmazsa; tazminat ödemeden tek taraflı feshedebilir"' maddesi bulunuyor. Alex'in temsilcisi ile kulüp yöneticileri arasında yapılacak görüşmelerde kriz çözülemediği takdirde ünlü teknik adamın ayrılabileceği ifade edildi.