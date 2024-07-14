KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları.
Sponsorlu İçerik
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
KPSS'ye saniyelerle geç kaldılar! Adaylar kapıdan döndü
YÖK BaşkanI, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
YÖK BaşkanI, ikinci öğretimlerin kapanma gerekçesini açıkladı
2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı
2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili 29 kişi hakkında gözaltı kararı
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi
Meclis yoğun gündemle toplanacak
Meclis yoğun gündemle toplanacak
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
İzmir'de İki Ölüm: Elektrik şirketi altyapıyı suçladı
Lise tercihleri için son 4 gün
Lise tercihleri için son 4 gün
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
Fransız okulu krizi! 'Ya bizim koşullar ya hukuki prosedür'
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
YÖK, 'Sahte Üniversite'yi 1 yıl önce ihbar etmiş
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Göç yönetiminde yeni dönem! Yol haritası belirlendi
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı: Kulağından yaralandı
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması:Yargı gereğini yapacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Erdoğan: 15 Temmuz'da ihanet çetesinin 40 yıllık planını bozduk
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Yusufeli-Artvin yolu uzunluğu 75 kilometreye düştü
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
Bakan Tunç'tan 'yeni anayasa' çağrısı
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
İki ilde orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık açıklaması: Hata varsa düzeltilir
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına zam
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Maliye'den çok harcayan ancak vergi vermeyenlere yakın takip
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
YKS sonuçları çarşamba günü açıklanacak
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
KPSS lisans oturumları yarın başlıyor
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Nüfus müdürlükleri KPSS mesaisinde
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Sudan sebeplerle 10 kat fiyat farkı!
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Vatandaş artık market market geziyor! Fiyat farkı dedektif yaptı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis yoğun gündemle toplanacak

TBMM bu hafta mesaisine 15 Temmuz anma etkinlikleri ile başlayacak. Hafta içi Genel Kurul gündeminde Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu görüşmeleri devam edecek. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme de komisyon gündeminde olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 10:39, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:10
Yazdır
Meclis yoğun gündemle toplanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek.

Meclis'teki program FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bombalanan alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak.

Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi" isimli sergi düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Öğretmenlik kanunu Meclis gündeminde
Genel Kurul'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenleme ile tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmen adayları atamadan önce burada eğitim alacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi ile 9'uncu yargı paketi de Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmelerinin hemen ardından sırasıyla Genel Kurul gündeminde olacak.

Köpeğini terk edene para cezası
AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu 17 maddelik başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinin de ilk görüşmeleri bu hafta komisyonda başlayacak.

Teklif ile sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin sorumluluğu artacak. Sokak hayvanlarına ayrılan bütçeyi kullanmayan belediyelere yaptırım uygulanacak. Evcil hayvanlarını terk edenlere 60 bin lira, boş alanlara köpekleri terk edenlere de hayvan başı 50 bin lira ceza kesilecek.

Başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılma, aşılama ve bakımları konusunda da barınakların şartları iyileştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber