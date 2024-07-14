Antalya'da emekli profesör, evinde ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından emekli profesörün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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