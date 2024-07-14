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Camilerden kablo ve ses sistemi çalan zanlı tutuklandı

İstanbul'da, camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 11:50, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 11:51
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Camilerden kablo ve ses sistemi çalan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 ve 6 Temmuz'da iki ayrı camiden kablo ve ses sistemi çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli K.A.A'yı (23) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Camilerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kablo ve ses sistemlerini çalması yer aldı.

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