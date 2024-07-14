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15 Temmuz'da 90 bin camide sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 12:26, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 12:28
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15 Temmuz'da 90 bin camide sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ülke genelinde düzenleyecekleri programlara ilişkin bilgi verdi.

15 Temmuz'un, Allah'ın yardımı, milletin cesareti ve ferasetiyle kazanılan destansı bir zafer olduğunu belirten Kondi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla 81 il ve 922 ilçeye genelge gönderdiklerini aktardı.

Genelgede kapsamında, 90 bin camide, gençlik merkezlerinde, aile ve dini rehberlik bürolarında, gençlik ofislerinde, yaz Kur'an kurslarında bulunan 2,5 milyondan fazla öğrenci ve veliye yönelik programların yapılacağını bildiren Kondi, programlarla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain yapılanmasını hatırlatmayı, 15 Temmuz'a yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kondi, bu kapsamda vatandaşların da katılımıyla Kur'an kurslarında, camilerde şehitler için okunan 118 bin hatmi şerifin duasının da eda edileceğini kaydetti.

"Şehitleri anma programı gerçekleştirilecektir"
Din görevlilerinin bugüne kadar camilerden okudukları selalar, ezanlar, kürsülerde yaptıkları vaaz ve dualarla, ülkenin birlik ve beraberliğine dikkati çektiğini vurgulayan Kondi, darbe girişiminden bu yana geçen 8 yılda sahih ve doğru bilgiyi, sahih ve doğru kaynaktan ehil ve liyakatli hocalarla halka anlatma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Ülkeye ve millete karşı oynanan oyunlar karşısında farkındalık oluşturabilmek için bütün görevlilerinin seferber olduğuna işaret eden Kondi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilimiz ve 922 ilçemizdeki bütün camilerimizde 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerimizden sela okunacaktır. Milletimizi birliğimize, kardeşliğimize, ülkemize yönelik oynanan oyunlara farkındalık oluşturmak için yeniden bir dirilişe davet edeceğiz.

Bununla birlikte şehir merkezlerindeki büyük camilerimizde, halkın geniş katılımıyla yapılan hatmi şeriflerin duası yapılacak ve Mevlid-i Şerif okunacak. Ayrıca şehitliklerde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde 'Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında da yine Kur'an-ı Kerimler okunacaktır, dualar yapılacak. Rabb'im bir daha bu millete karşı bu hain kalkışmalara girecek olanlara fırsat vermesin."

Genel Müdür Kondi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan diyanet personelinin anısının yaşatıldığı Diyanet İşleri Başkanlığı binasındaki köşeyi de tanıttı.

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