Diyarbakır'da kızını sınava götüren aile kaza yaptı: 3 yaralı

D.Y.M. idaresindeki 21 TT 1537 plakalı ticari taksi ile M.O. idaresindeki 06 EFB 147 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte toplam 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.

M.O.'nun, kızını KPSS sınava götürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.