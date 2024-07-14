Sakarya sahillerinde denize girişler yasaklandı
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 13:27, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:28
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.