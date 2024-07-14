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Silahlı saldırıya uğrayan Trump'tan açıklama

ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 15:50, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:25
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Trump, kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Düşünce ve dualar için herkese teşekkür eden Trump, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti.

Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli." değerlendirmesine yer verdi.

Trump, bu hafta Wisconsin'den ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını kaydetti.

- Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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