Silivri'de otluk alanda yangın! Alevler bazı evlere de sıçradı

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.