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Elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de sağanak yağmur sonrası suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 16:25, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:28
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Elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, geçtiğimiz cuma günü İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmış ve hayatını kaybetmişti. Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'ne gönderildi. Evinde helallik alınmasının ardından Deniz'in cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenaze törenine Deniz'in babası Ahmet ve annesi Mine Abi ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Deniz'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ailenin akrabası İsmail Okan Güney, "Fakültede son sınavına girmiş ve giderken yağmura yakalanıyor. Yağmur yağarken, çocuğumuz karşıya geçerken akıma kapılıyor. Elektrik kaçağının olduğunu 5 yıl önce haber yapmışlar. 2 ay önce yine yağmurlu günde bir sokak köpeği ölmüş. Aslında bu olay, kendini göstere göstere gelmiş. İyi niyetli bir insan yardım etmek için çocuğumuza el uzatmış ancak o da hayatını kaybetti. Aile şu anda yasta ama sorumlular hakkında elbette şikayetçi olacaklar" diye konuştu.

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