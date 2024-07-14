Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 çocuktan biri öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Vali Ozan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil B. (10) ve Orhan Kemal D'ye (10) çarptı.

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