İçme suyu hattı kazı çalışmasındaki göçükte 3 kişi öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 18:44, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 19:09
Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.