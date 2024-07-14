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'Yan bakma' kavgasında öldürüldü: 2 kuzen gözaltında

BURSA'da Bilal Türkmen (31), sokakta çıkan 'yan bakma' kavgasında öldürüldü. Türkmen'i bacağından bıçaklayan Kamil Eren Ü. (22) ile kuzeni Mehmet Kağan Ü. (28) yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 19:07, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 19:09
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'Yan bakma' kavgasında öldürüldü: 2 kuzen gözaltında

Olay, 12 Temmuz saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Çeşitli suçlardan 19 suç kaydı bulunan Bilal Türkmen, sokakta yürüdüğü sırada yolda karşılaştığı Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kağan Ü. ile 'yan bakma' nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Kamil Eren Ü., Bilal Türkmen'i bacağından bıçakladı. Türkmen kanlar içinde yere düşerken, amca çocukları olduğu öğrenilen Kamil Eren Ü. ve Mehmet Kağan Ü. olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, atardamarı kesilen ve aşırı kan kaybeden Türkmen'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Özel hastaneye götürülen Bilal Türkmen hayatını kaybetti, haberi alan yakınları hastaneye akın etti.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hastanede güvenlik önlemi alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunan Kamil Eren Ü. ile 1 suç kaydı bulunan Mehmet Kağan Ü., kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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