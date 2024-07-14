Milyonlarca emeklinin gözü Kabine'de! Zam kararı için son 2 gün

Kök aylığın düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak karara gözlerini çeviren emekliler için son iki gün kaldı.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı ana gündem maddesi olacak.

EMEKLİLERE ZAM GELECEK Mİ?



En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

EK TEDBİRLER MASADA



Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

NATO ZİRVESİ



NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durum da görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE



Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.