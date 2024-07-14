Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu yayımlandı
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu, Yönetmeliğin 36'ncı maddesi hükmü gereğince Yönetmelik maddelerinin detaylandırılması ve uygulama esaslarının daha kapsamlı ifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlığınca hazırlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 21:16, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:25
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR