Adana'yı fırtına vurdu: Ağaçlar ve panolar yıkıldı, kule vinç devrildi

Kentin kuzey kısımlarında saat 17.00 sıralarında fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bazı evlerin çatıları ile reklam panoları uçtu. Turgut Özal Bulvarı'nda da çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrildi. Çukurova ilçesindeki bir şantiyede bulunan kule vinç de fırtına nedeniyle devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.