Emekli profesör yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 914 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan emekli Profesör Refik Özkan'ın bir süredir ikametinden çıkmadığını fark eden apartman görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden emekli olarak Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve savcılık incelemesinin ardından emekli profesör Refik Özkan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.