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Marmaris'te tur teknesinde yangın çıktı: 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında 14 kişi yaralandı. Tekneden 102 kişi tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 22:54, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:06
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Marmaris'te tur teknesinde yangın çıktı: 14 kişi yaralandı

İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında "Eagle's" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aksaz Deniz Üssü'nden bölgeye sevk edilen yangın söndürme teknesinin de desteğiyle söndürme ve tahliye çalışmasını tamamladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yanan tekneden 102 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Tahliyesi yapılan 96 tatilci ve 6 mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığında işlemleri devam ediyor. Yaralanan 14 kişinin 3'ünü tedbir amaçlı Muğla'ya sevk ettik, 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sevk ettiğimiz yaralılarımızdan da inşallah güzel haberler alırız. Onlar denizdeydi, telefonlarını, cüzdanlarını, kıyafetlerini teknede bırakıp denize atladılar. Onların ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşıladık. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'mıza ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Yangın nedeniyle ahşap tekne kullanılamaz hale geldi.

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