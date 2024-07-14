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Sivas'ta sel: Köprü yıkıldı, yollar zarar gördü

Sivas'ın Zara ilçesinde sağanağın neden olduğu selde bir köprü yıkılırken, köy yolları ise zarar gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2024 23:25, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:28
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Sivas'ta sel: Köprü yıkıldı, yollar zarar gördü

Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar sele dönüştü. İlçeye bağlı Nasır köyünü ikiye bölen dere üzerindeki demir köprü, sel sularının baskısı altında dayanamayarak yıkıldı. Sel anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köprü yıkılışıyla birlikte tarım arazileri, bir samanlık ve ahır zarar gördü. Karaman, Kızılkale ve Korkut köylerinde de yaşanan sel, köy yollarında hasarlara neden oldu.

Öte yandan, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya beldesinde de yağışların etkileri görüldü. TCDD lojmanlarına ait 3 katlı bir binanın bodrum katına su bastı. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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