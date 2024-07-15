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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 08:45, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 08:46
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İzmir'de orman yangını

İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının dün akşam saat 22.50'de çıktığı ve ilk müdahalenin 23.05'te yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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