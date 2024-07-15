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Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 07:45, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 07:23
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Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yeşilmahalle Uzunkum Plajı'nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A. (37), bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

Erdal A'nın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen yakınlarından bazıları ise gözyaşı döktü.

Ekiplerin çalışması sonucunda ulaşılan Erdal A'nın cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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