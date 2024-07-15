Düğünden eve dönen aileyi kahreden manzara
Adıyaman'da düğünden eve gelen yakınları, 14 yaşındaki kız çocuğunu asılı halde buldu. Kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 07:55, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 07:28
Adıyaman'da B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.