Trump'ı vuran 20 yaşında bir genç: Otomobilinde patlayıcı bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminden sonra başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı hem Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI hem de Gizli Servis yürütüyor.

Amerikan Senatosu İç Güvenlik Komitesi de Trump'a suikast girişiminde güvenlik açığı olup olmadığına yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Saldırgan, 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks. Olayın hemen ardından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

FBI açıklamasına göre, soruşturma İç Terörizm ve Suikast Girişimi kapsamında yürütülüyor. Saldırganın Pensilvanya eyaletinde düzenlenen mitingteki saldırıyı tek başına düzenlediği belirtiliyor.

Kurşunların ise AR-15 tipi yarı otomatik tüfekten ateşlendiği belirlendi. Saldırgan, güvenilk çemberinin dışında kalan bir binanın çatışından ateş etti. Bu silah daha önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kitlesel saldırıda kullanılmasıyla ünlü.Tüfek saldırganın babası tarafından ruhsatlı olarak satın alınmış.

FBI, olayla ilgili olabilecek sosyal medya hesaplarını, kullanılan silahı ve DNA kanıtlarını incelediğini açıkladı. Ancak sosyal medya hesaplarında "Tehdit diline" ilişkin bir ibareye rastlanmadı. 20 yaşındaki Crooks'un akıl sağlığında bir olumsuzluğa ilişkin de herhangi bir kayıt yok.

Saldırganın otomobilinde patlayıcı madde bulundu. Bulunan patlayıcılar "İlkel" olarak tanımlandı. İnceleme için laboratuvara götürüldü.

Pensilvanya eyaletindeki kayıtlara göre saldırgan Crooks bir Cumhuriyetçi. Ancak daha önce Demokrat politikacılar için para toplayan ActBlue'ya 15 dolar bağış yaptığı da ortaya çıktı.

Aynı zamanda saldırıyı düzenlediği Butler kentine 80 kilometre uzaklıktaki Jefferson Hills'te bir silah kulübünün üyesi olduğu açıklandı.

Dünkü tedavisinin ardından New Jersey'deki evine geçen Trump, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentine gitti.

Gizli Servis, Kongre'deki güvenlik planında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini duyurdu. Kongreye ya da katılımcılara yönelik herhangi bir tehdit bulun-madığı belirtildi.