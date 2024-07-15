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Asgari ücrette makas açılıyor

17 bin 2 TL'lik asgari ücret ile açlık ve yoksulluk sınırları arasındaki fark giderek açılıyor. BİSAM'a göre haziranda açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 65 bin lirayı aştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 12:05, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 12:06
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Asgari ücrette makas açılıyor

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), 2024 yılı Haziran ayı 'açlık ve yoksulluk sınırı' raporunu yayımladı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, haziranda 19 bin 44 liraya yükseldi

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı haziranda 65 bin 874 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı da haziranda 30 bin 604 liraya yükseldi.

BİSAM'a göre, mayıs ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 489 TL, yoksulluk sınır 63 bin 955 TL idi.

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