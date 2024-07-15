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Vergi paketi Meclis'e geliyor

Yeni vergi paketine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Taslağın yarın TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 13:19, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:20
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Vergi paketi Meclis'e geliyor

Vergide adalet ve etkinliği artırmayı amaçlayan vergi paketi taslağına son şekli verildi.

Taslak çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Çok kazanandan çok, dar gelirliye yük getirmeyecek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yapacağız." mesajı doğrultusunda yürütüldü.

Uzun süredir ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanan taslağa son şekli verildi. Hükümetin ve partinin ilgili organlarında görüşülen taslağın yarın TBMM'ye sevk edilmesi ve bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

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