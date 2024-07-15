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Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?

Piyasalarda bu haftanın en önemli gelişmesi Moody's'in kredi notu kararı olacak. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili değerlendirmesini cuma günü yayınlaması bekleniyor. Yabancı ilgisinin arttığı dönemde kredi notu kararı önem taşıyor. Moody's'in diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarını takip edip etmeyeceği merak konusu...Piyasalarda Moody's ile ilgili neler konuşuluyor?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 13:45, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:49
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Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 19 Temmuz Cuma gecesi Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.

Moody's, Standard and Poors (S&P) ile Fitch Ratings gibi kredi notu artırımına gidip gitmeyeceği merak konusu...

Bu yılın ocak ayında Türkiye ile ilgili ilk raporunu yayınlayan Moody's, B3 olan kredi notunu değiştirmemiş ancak görünümü durağandan pozitife yükseltmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Moody's'in ocak ayında not görünümünü yükseltmesinin kredi notu artışı için önemli bir karar olduğu belirtiliyor.

Piyasalarda kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi bekleniyor ancak artışın kademesine ilişkin farklı görüşler bulunuyor.

Ağırlı görüş notun bir kademe artırılarak B3'ten B2'ye yükseltilmesi yönünde...

Kredi notunun B3'ten B1'e iki kademe yükseltilebileceğine ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor.

Not görünümünün pozitif bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ekonomistlere göre Türkiye'nin kredi notu Moody's cephesinde diğer kredi kuruluşlarının gerisinde kalmış durumda...

TÜRKİYE'NİN NOTU HANGİ SEVİYEDE?

Moody's'e göre Türkiye'nin kredi notu B3 ile "çok spekülatif" seviyesinin en alt basamağında yer alıyor.

Bu da "yatırım yapılabilir" seviyesinin oldukça altına işaret ediyor. İki kademe artış gelse dahi "çok spekülatif" seviyenin üzerine çıkılamayacak.

Kuruluş, 2024 takvimi çerçevesinde Türkiye için son değerlendirmesini yayınlayacak. Ekonomistlere göre takvim dışı bir not artırım kararı yapılabilir.

Takvime uygun hareket edilmeye devam edilmesi halinde ise 2026'nın ikinci yarısından önce "yatırım yapılabilir" seviyeye çıkmak imkansız olacak.

Bu arada Moody's'in takvimde yer alan günlerde değerlendirme raporu açıklamama ihtimali bulunuyor.

BU YIL NELER YAŞANDI?

S&P, mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltirken, görünümü pozitif olarak korudu.

Fitch Ratings, mart ayında kredi notunu B'den B+'ya çıkarttı, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı. Fitch, Türkiye ile ilgili 6 Eylül'de bir değerlendirme daha yayınlayacak.

Moody's, Türkiye'nin görünümünü 12 Ocak'ta durağandan pozitife revize etmişti.

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