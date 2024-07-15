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Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...

Kira artışında yüzde 25'lik sınır sona erdi. Kira bedelleri artış yaşanırken ev sahiplerinin kiracılardan istekleri bitmiyor. Son olarak ev sahiplerinin artık GBT (Genel Bilgi Toplama), kredi kartı bilgisi, borç araştırması, findeks raporu ve kefil istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra kiracılara tahliye taahhütnamesi dayanması da istekler arasında yer alıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 14:23, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 14:23
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Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...

Son iki yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanırken bu sınır 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Temmuz ayında açıklanan kira artış oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kira bedellerinin bir anda yükseldiğini dile getirdi.

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların arttığını ifade eden Akgün, "1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde bir milat başladı. Yüzde 25 kira artışı, 2 yıl devam etmişti. Ev sahipleri mutsuzdu, kiracılar mutluydu. İki yıl çabuk bitti. Kiracılar yüzde 65,07 zam oranıyla bu aydan itibaren karşı karşıya kaldı. Çaresizlik var. Artış yapmayanlar evi terk etmeye çalışıyor. Ödeyemeyecek konumda olanlar, yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor. Kiracı-ev sahibi sorunları aldı başını gidiyor." diye konuştu.

"TAHLİYELER GÜNDEME GELEBİLİR"

Kiracıların bir anda kira bedellerini çok artırmak istemediğini vurgulayan Akgün, iki yıldır bekleyen ev sahiplerinin de rakamları yükselttiğini söyledi.

Akgün, "Ev sahipleri, iki yıldır bekledim, diyor. Yüzde 65,07'nin 07'sini bile istiyor. Tahliyeler gündeme gelebilir. Sürece arabulucular ve hukukçular katılabilir" dedi. İzmir'deki ortalama kira fiyatlarından örnekler veren Akgün, "Yeni dönemde 3 artı 1 evin kirası, ortalama 20 bin lira olması gerekirken enflasyon artışı ile rakam çok yükseliyor. 15 bin liraya oturan bir kiracının yeni kira bedeli 23-24 bin liraya kadar çıkıyor. Halbuki ev boş olsa belki 20 bin liraya kiraya verilecek. Yüzde 65,07 rutinde çok yüksek. Ama geçmişten gelen yüzde 25'lerin verdiği ağır tahribattan dolayı yüzde 65,07'lere saldıran mülk sahipleri var" dedi.

"SEKTÖRÜN BELİRLEYİCİSİ, EV SAHİPLERİ"

Kira bedellerinin yaz aylarında kaçınılmaz artış trendine girdiğini ifade eden Akgün, kiralık dairelerin giderek azaldığını belirterek şöyle devam etti:

"Arz oluşmamış, talep çok fazla. İnsanlar ya evleniyor ya boşanıyor. Mülk sahipleriyle sorun yaşayan kiracılar tahliye ediliyor. Ciddi bir sirkülasyon var kira sektöründe" diye konuştu. İzmir'de boş bir dairenin fiyatının lokasyona göre, 15 ile 30 bin lira arasında değiştiğini kaydeden Akgün, ev sahiplerinin sektörün belirleyicileri olduğunu vurguladı. Akgün, şunları kaydetti: "Mülk sahiplerinin çoğu, kira bedellerini kendi belirliyor. 15 bin lira daireye 35 diyen de 40 diyen de var. Serbest piyasada mülk sahipleri istediği rakamı veriyor. Çaresiz kalan, ev arayan vatandaşlar, yüksek bedellerle karşı karşıya kalıyor. Fiyatı belirleyen mülk sahipleri, onlara destek veren de emlak müşavirleri oluyor."

"BANKA KREDİSİ ALABİLİYOR, EV KİRALAYAMIYORSUNUZ"

Ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığının altını çizen Akgün, şöyle konuştu:

"Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi Kartı bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz. Kız istemeye gidiyorsunuz, gönüller bir olunca onu da çok rahat alıyorsunuz; ama bu tarafta mülk sahipleri, kiracılara inanılmaz kriterler dayatıyor."

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