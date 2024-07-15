AK Parti'den emekliye ek zam açıklaması

Emekli maaşına ek zamla ilgili art arda kulis bilgileri ve son dakika açıklamaları geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 24.73 olarak duyurulması sonrası gözler emekliye ek zam kararına verildi. En düşük emekli aylığına yapılacak zamla ilgili etki analizleri yapıldı.

En düşük emekli maaşına zammın ne kadar olacağı konuşulurken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaş zammıyla ilgili açıklama geldi. Güler, en düşük emekli maaşına gelecek olan zammı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi. AK Parti Grup Başkanı, emekliye ek zammın yarın TBMM'ye geleceğini belirtti. CNN Türk'te konuşan Güler'in açıklaması şöyle:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."

En düşük emekli maaşına zam için en güçlü rakam

Kulis bilgilerine göre en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor. En düşük emekli maaşının Kabine toplantısı sonrasında açıklanacağı gündeme getirilmişti.

Emekli maaş ödeme takvimi

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin ise maaş tarihleri ayın 25'i ile 28'i arasında değişiyor.