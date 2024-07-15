Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı

15 Temmuz Şehitler Anıtında, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. 🇹🇷 pic.twitter.com/Xkwa6rFJU8

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.

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