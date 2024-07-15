Emine Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz şehitlerini yad etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 15:57, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:49
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la katıldığı 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinden fotoğraflara da paylaşımında yer verdi.
15 Temmuz Şehitler Anıtında, şehitlerimizin aziz hatırasını hürmetle yad ettik. Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız. 🇹🇷 pic.twitter.com/Xkwa6rFJU8Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2024